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За прошедшие сутки еще 1997 человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Петербурге. Из них 445 попали на лечение в стационар. От последствий заболевания скончался 71 пациент, тогда как днем ранее умерли 63.

По официальным данным Смольного, сейчас в городе занята большая часть коек для ковид-больных — 5785 из 7852 возможных. В реанимации находится 581 пациент, 318 подключены к аппаратам ИВЛ. Свыше чем на 300 увеличилось число людей, находящихся на карантине. Более 26 тысяч больных проходят амбулаторное лечение.

Северная столица сохраняет одну из лидирующих позиций по показателям смертности и заболеваемости от COVID-19. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов продолжает уверять, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге находится под контролем городских властей.

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