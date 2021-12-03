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Жители Петербурга недовольны качеством уборки улиц города после трехдневного снегопада, вызванного циклоном «Бенедикт». Администрация Беглова не смогла нормально организовать процесс.

По мнению горожан, коммунальные службы не справились с большим объемом осадков. Особенно это заметно в «спальных» районах города. Местные жители отмечают, что особую опасность представляет наледь, которой покрылись тротуары. Их не обрабатывали песком, из-за чего петербуржцы рискуют получить серьезные травмы.

Иная ситуация наблюдается в центре Петербурга, где коммунальщики обильно посыпают дороги и тротуары реагентами. Результатом стала снежная каша, которую потом никто не убирает.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что коммунальные службы города готовы оперативно убрать снег даже после самых сильных осадков. Однако этого не произошло. Так, после трехдневных снегопадов в городе выпало 1,2 миллиона кубометров снега, но Смольный за два дня вывез только 44 тысячи кубометров снега.

По данным синоптиков, минусовая температура продержится в городе еще несколько дней. Однако на смену ушедшему циклону «Бенедикт» придет еще один, который также принесет Петербургу снегопады.

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