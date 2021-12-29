В Петербурге резко возросло количество ДТП из-за скользких дорог

В Петербурге резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только за один вчерашний день, 28 декабря, в различных районах города произошли десятки аварий. Это стало следствием неспособности Смольного наладить должным образом работу коммунальных служб, которые не справляются с уборкой снега.

О нескольких авариях сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Кантемировской улице столкнулись два автомобиля. Схожий инцидент случился на Бассейной улице. Здесь столкнулись Mazda и Skoda, при этом задело еще и третью машину.

В своем комментарии под постом один из пользователей указал на плохую работу коммунальщиков, которые в течение недели не могут устранить последствия снегопада.

Первый обильный снег выпал в Петербурге в конце ноября. Он сразу же показал голословность утверждений губернатора Беглова о стопроцентной готовности города к зимнему сезону. Стало ясно, что в городе не хватает не только спецтехники, но и обыкновенных дворников. В результате после каждого снегопада наступает транспортный коллапс.

Ранее журналисты обратили внимание на разницу уборки снега в различных районах города. На территориях, близких к Смольному, улицы очищены тщательно, нет даже намека на снег и наледь. Зато там, где нет административных зданий и где чиновники появляются редко, лежат горы неубранного снега, а по не засыпанным песком тротуарам приходится передвигаться с большой опаской.