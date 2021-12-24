читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Санкт-Петербурга сообщают о появлении на дорогах города тяжелой военной техники. Она передвигалась по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка. Один из пользователей Сети написал, что ехал длительное время рядом с боевыми машинами, но так и не сумел их идентифицировать.

Эксперты отмечают, что техника без номеров, поэтому она может поставляться с завода в войска. Также вероятно, что боевые машины стягивают к Санкт-Петербургу в преддверии новогодних мероприятий. К примеру, в этот период должен состояться саммит стран СНГ.

Представители Западного военного округа заявили, что его техники в колонне не было обнаружено. То же самое сообщили и в Северо-Западном округе Национальной гвардии РФ.

На появившихся в Сети фотографиях некоторые пользователи разглядели радиолокационные станции и предположили, что это комплексы ПВО.

Вам может понравиться

Германия готова на любые переговоры с Москвой по “украинскому вопросу”

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ готова проводить с Россией любые встречи и переговоры для скорейшего урегулирования «украинского вопроса». Он отметил, что главной задачей Германии является деэскалация ситуации,

Политолог Марков: Зеленский выплясывает под дудку Запада

Президент Украины Владимир Зеленский – это марионетка в руках кукловодов из внешнего центра управления в лице спецслужб США и Великобритании. Он является всего лишь говорящей головой, озвучивающей заявления Запада, уверен

Bloomberg опять заявляет о наращивании численности войск РФ на границах с Украиной

Американское издание Bloomberg продолжает пересчитывать российских военнослужащих на границе с Украиной по спутниковым фотографиям. На этот раз оно заявляет, что Москва наращивает силы. Причем журналисты ссылаются на разведывательную компанию Janes.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |