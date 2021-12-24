Жители Санкт-Петербурга сообщают о появлении на дорогах города тяжелой военной техники. Она передвигалась по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка. Один из пользователей Сети написал, что ехал длительное время рядом с боевыми машинами, но так и не сумел их идентифицировать.

Эксперты отмечают, что техника без номеров, поэтому она может поставляться с завода в войска. Также вероятно, что боевые машины стягивают к Санкт-Петербургу в преддверии новогодних мероприятий. К примеру, в этот период должен состояться саммит стран СНГ.

Представители Западного военного округа заявили, что его техники в колонне не было обнаружено. То же самое сообщили и в Северо-Западном округе Национальной гвардии РФ.

На появившихся в Сети фотографиях некоторые пользователи разглядели радиолокационные станции и предположили, что это комплексы ПВО.