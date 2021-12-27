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Представители правящей украинской партии «Слуга народа» объяснили, зачем женщинам нужно становится на воинский учет.

Так, депутат Тарас Тарасенко заявил, что сейчас женщинам для поступления на службу в армию нужно проходить большое количество бюрократических процедур. Если они станут на воинский учет, эта проблема отпадет автоматически.

Также «Слуги народа» подчеркнули, что новый указ не означает, что женщин станут призывать в армию или мобилизовать на фронт. Постановка на учет дает возможность понять, какими специальностями владеют представительницы прекрасной части украинского общества, чтобы в случае необходимости привлечь их к защите страны.

На сайте президента Украины уже появилась петиция об отмене данного указа. Его также подвергли жесткой критике, так как обязательная постановка на учет для женщин – это вторжение в зону комфорта. Эксперты отмечают, что это решение властей, как и многие другие, связанные с гипотетической «войной против России», не вызывают у большинства украинцев ничего, кроме смеха.

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