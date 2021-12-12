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14 декабря на Оренбургском военном полигоне начнется очередной сбор ЦВО, который продлится три дня. Возглавит его Александр Лапин, российский генерал-полковник.

Отмечается, что в данном сборе поучаствуют свыше трехсот военных, входящих в командный состав ЦВО. В рамках него офицеры займутся изучением боевой тактики, направленной на противодействие вражеским силам, использующим диверсионные и разведывательные отряды, а также спецназ и вооруженные бандитские формирования.

В ходе этого мероприятия будет отработано разминирование различных поверхностей с использованием боевого робота «Уран-6», который ранее был принят на вооружение инженерными войсками округа. Ему нужно будет деактивировать противопехотные мины на полосе длиной 100 метров.

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