14 декабря на Оренбургском военном полигоне начнется очередной сбор ЦВО, который продлится три дня. Возглавит его Александр Лапин, российский генерал-полковник.

Отмечается, что в данном сборе поучаствуют свыше трехсот военных, входящих в командный состав ЦВО. В рамках него офицеры займутся изучением боевой тактики, направленной на противодействие вражеским силам, использующим диверсионные и разведывательные отряды, а также спецназ и вооруженные бандитские формирования.

В ходе этого мероприятия будет отработано разминирование различных поверхностей с использованием боевого робота «Уран-6», который ранее был принят на вооружение инженерными войсками округа. Ему нужно будет деактивировать противопехотные мины на полосе длиной 100 метров.