После телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден может связаться с Зеленским, заявил пресс-секретарь ОП Украины Сергей Никифоров.

Он напомнил, что в прошлый раз президенту Украины позвонил Энтони Блинкен, затем Байден связался с Путиным, а затем провел телефонный разговор с Зеленским. То же самое повторяется и сейчас, так как американский госсекретарь связывался с украинским лидером накануне звонка Байдена Владимиру Путину.

По словам Никифорова, это всего лишь предположение, так как американский лидер не анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским. Время и дата такой встречи или телефонного звонка сейчас неизвестны, о формате тоже никто ничего не знает. Вполне возможно, что ситуация прояснится спустя несколько дней.