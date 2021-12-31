читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден может связаться с Зеленским, заявил пресс-секретарь ОП Украины Сергей Никифоров.

Он напомнил, что в прошлый раз президенту Украины позвонил Энтони Блинкен, затем Байден связался с Путиным, а затем провел телефонный разговор с Зеленским. То же самое повторяется и сейчас, так как американский госсекретарь связывался с украинским лидером накануне звонка Байдена Владимиру Путину.

По словам Никифорова, это всего лишь предположение, так как американский лидер не анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским. Время и дата такой встречи или телефонного звонка сейчас неизвестны, о формате тоже никто ничего не знает. Вполне возможно, что ситуация прояснится спустя несколько дней.

Вам может понравиться

Самолеты НАТО над Балтикой и Сирией совершили вынужденную посадку из-за российских комплексов РЭБ

Российские комплексы РЭБ принудительно посадили сразу несколько натовских самолетов над Балтикой и Сирией, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации поясняют, что оба инцидента произошли 4 года назад и нашли официальное подтверждение

Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Керченского пролива

Разведывательный самолет США Boeing RC-135W подошел настолько близко к границам России в Крыму, что его можно было увидеть даже невооруженным глазом, сообщил портал Avia.Pro. Ссылаясь на данные мониторинговых сервисов, авторы

Китайский спутник “Пекин-3” поразил США высококачественными снимками американских городов

Пентагон снова в панике и на этот раз ее причиной стал уникальный китайский спутник «Пекин-3». Этот космический аппарат сделал целую серию сверхчетких снимков американских городов в таком высоком разрешении, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 декабря – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 декабря – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 31 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 31 декабря – пасмурно, до 7 °C |