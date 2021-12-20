18 декабря в московской квартире на улице Маршала Тухачевского был обнаружен расчлененный труп 67-летней женщины. Ее искали по заявлению внука, который рассказал, что пенсионерка 13 декабря выехала из Твери, но куда-то исчезла и не выходила на связь.

В убийстве женщины подозревается 51-летний злоумышленник. Задержать его не удалось. Чтобы избежать наказания за содеянное, он, по версии следствия, уехал в Екатеринбург на поезде.

Личность преступника уже установлена. На месте преступления полицейские нашли сумку с документами, вещи и ножи. Злоумышленник объявлен в розыск.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы, побудившие злоумышленника совершить такое с пенсионеркой.