Напомнив о том, что 8 декабря 1991 года было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в МИД РФ также отмечают, что по итогам прошедшего времени организация доказала свою эффективность.

Как указано в сообщении, организация была создана “в критической ситуации начала 90-х годов прошлого века”. Несмотря на это, СНГ сумело стать эдаким “куполом”, благодаря котором в бывших союзных республиках удалось избежать экономического хаоса. Более того, благодаря созданию СНГ удалось не допустить разрыва связей между народами.

Содружество сыграло роль интеграционного «купола», защитившего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, не допустив полного разрыва многовековых связей между народами.

СНГ продолжает являться эффективной площадкой для зарождения, становления и успешного развития ряда интеграционных объединений на евразийском пространстве: ОДКБ, Союзное государство, Евразийский экономический союз.