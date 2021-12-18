Сообщения об «адских санкциях» США против России только портят зрение. Никакого другого эффекта от них нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он также отметил, что в РФ давно привыкли к этим сообщениям и относятся к ним довольно спокойно.

Западу давно пора понять, что Россия не собирается выполнять какие-либо требования, чтобы добиться снятия санкций. Она давно адаптировалась ко всякого рода ограничениям в отношениях с Западом, поэтому добиться ему ничего не удастся.

«Да, окей, прочитали еще раз, испортили глаза от этого чтения еще больше, не более того — вот весь эффект», – заявил замминистра.

Также Рябков прокомментировал недавние заявления Германии и других стран о необходимости налаживать конструктивное общение с РФ. По его мнению, эти высказывания являются «пшиком», так как диалог вести никто не намерен. Запад просто выдвигает требования и предоставляет выбор – выполнять их либо игнорировать. Никаким конструктивом тут и не пахнет.