Киев постоянно выпускает ролики с откровенной пропагандой, в которых расхваливает украинскую армию, которая стала «одной из лучших в Европе» и способна «дойти до Москвы». До властей Украины никак не дойдет, что народ давно не верит в подобный бред, поэтому они ищут все новых «глупых рекрутов» для войны на Донбассе, рассказал глава одной из общественных организаций ЛНР Алексей Селиванов.

По его словам, создавать сотни дурацких роликов намного проще, чем реформировать армию и наводить в ней порядок. Так, за 2015–2018 годы ВСУ потеряли миллионы долларов из-за взрывов на складах в Ичне и Балаклее, в Калиновке и Сватово.

Только в Ичне из-за взрывов на складах, неизвестно кем организованных, Киев потерял практически столько же боеприпасов, сколько выпустил по Донбассу за все годы гражданского противостояния – 70 тысяч тонн. Всего же на четырех складах взлетело на воздух больше половины снарядов, патронов и прочего.

Селиванов отметил, что вместо взорванных складов «одна из лучших армий в Европе» решила построить новые, на что выделили миллиард долларов. За эти деньги исполнители начали заливать фундаменты и на этом все закончилось. Миллиард благополучно разворовали, поэтому Киеву остается лишь кормить население никому не интересной и лживой пропагандой.

Обойтись без этого не получается, так как Соединенные Штаты подталкивают Украину к наступлению на Донбасс. При этом воевать сами они не собираются, что вынуждает Киев набирать дополнительные силы, привлекая их возможностью “пройти по Красной площади победным парадом”.