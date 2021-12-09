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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не справляется со своими обязанностями, в частности, с уборкой снега в городе. В связи с этим Власов попросил помощи у Министра обороны Сергея Шойгу.

В выступлении депутат-куратор города по линии ЛДПР отмечает, что направил письмо в Министерство Обороны с просьбой привлечь для уборки снега армию. Это уже практиковалось в 2016 году.

«Я вижу, что администрация не справляется со своими задачами, винит граждан, которые припарковали автомобили неправильно, в неположенных местах», – говорит замруководителя ЛДПР в ГД.

Минувшая неделя принесла в город снегопады, с последствиями которых до сих пор не справилась городская администрация. Помимо участившихся ДТП и травм петербуржцев, Смольный обвиняет в плохой очистке улиц горожан, которые якобы неправильно паркуют автомобили.

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