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Учитель истории Владимир Кочеулов был отстранён от работы.

Как отмечается, некоторое время назад Кочеулов пожаловался Путину на зарплаты. Кроме того, он отметил прессинг со стороны властей Курганской области.

В интервью URA.RU Кочеулов сообщил, что это уже не первая попытка его уволить. На этот раз преподавателей Звериноголовской школы отправили в психоневрологический диспансер, где им требовалось пройти психологическое тестирование. Как заявил Кочеулов, оснований для этого не было.

По итогам пройденных тестов Кочеулову рекомендовали отправиться на лечение в стационаре. В настоящее время он обратился в суд, требуя признать данное распоряжение незаконным. Также он требует компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей, которую затем увеличил в два раза.

Недавно мы сообщали, что в Новосибирске уволили учительницу русского языка и литературы. Причиной увольнения стало то, что она опубликовала видео с танцем в откровенном белье.

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