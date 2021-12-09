От масштабов экспорта в 550 самолетов серии Су-30 до нынешнего экспортного объема всего лишь в 50 истребителей Су-35 – менее чем за 10 лет российской авиационной промышленности пришлось пережить огромное падение. О причинах этого пишет китайский портал QQ-Tencent. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

2021 год принес много сюрпризов на международном экспортном рынке истребителей. Экспорт французских истребителей Rafale в первые годы был крайне вялым. После 2015 года ситуация несколько улучшилась, они постепенно стали экспортироваться в Катар, Египет и Индию. К 2020 году общее число экспортных продаж составило меньше 100 единиц, однако с середины 2021 года Rafale внезапно стал очень популярным. За этот период состоялись продажи в общей сложности 146 самолетов в Хорватию, Грецию, Египет и ОАЭ.

Напротив, Су-35, который, по мнению российской авиационной промышленности при его рождении, должен был продолжить экспортный успех истребителей Су-30, практически ничего не получил в 2021 году, за исключением маловероятного заказа, который может поступить из Ирана. В настоящее время официально проданы только 50 истребителей Су-35 для Китая и Египта, все эти заказы относятся к прежним годам.

В 2008 году, когда российская авиационная промышленность разработала истребитель Су-35, она зарабатывала большие деньги на экспорте сотен истребителей Су-30. Проблемы отрасли в тяжелые для нее 1990-е годы были устранены десятками миллиардов долларов от экспорта Су-30. Появившийся на пике развития истребитель Су-35 определенно был топовой моделью того времени.

В тот же период компания Boeing в США делала все возможное, чтобы внести различные улучшения в F-15E и его производные, но Су-35 был уверен, что они будут как минимум равны. Когда в 2013 году Су-35 был официально запущен в серийное производство, он в первую очередь получил большой объем заказов от ВКС России.

Следовало учитывать, что на тот момент американский истребитель-невидимка F-22 находился на вооружении уже 8 лет, и вскоре ожидалось поступление новых стелс-истребителей F-35. Военно-воздушные силы России, серьезно уступавшие США в численности, срочно нуждались в такой усовершенствованной модели, как Су-35, чтобы успешно решать задачи противовоздушной обороны и выиграть время для будущего прихода на службу Су-57.

Немного позднее Китай и Россия заключили контракт на закупку 24 истребителей Су-35 на сумму 2 млрд долларов США, что стало хорошим стартом для экспорта Су-35. Хотя фактически, заказ из Китая были произведен, когда отечественный истребитель-невидимка J-20 еще не был готов. В дальнейшем Египет разместил заказ на 26 Су-35, что еще больше укрепило уверенность России в экспортном потенциале Су-35. Но с тех пор Су-35 ни разу не получил подтвержденных заказов из других стран.

Фактически, всего 20 лет назад экспорт российских истребителей процветал. В то время на базе истребителей Су-30, которые в основном были созданы в советское время, в России были созданы две основные ветки – Су-30МКК и Су-30МКИ. Примерный объем экспорта российских Су-30 в итоге составил около 550 самолетов, не считая более 130, используемых ВКС России, а также экспортированных в Казахстан и Беларусь.

Напротив, текущие экспортные поставки – всего 50 Су-35 – слишком сильно отличаются и этому есть три основных причины:

Во-первых, крупномасштабный экспорт Су-30 сильно сжал рынок, на который могли быть экспортированы Су-35. Самый очевидный пример – Индия. ВВС Индии в целом были удовлетворены характеристиками Су-30МКИ, и в настоящее время они оснащены более чем 270 такими истребителями (с учетом подтвержденных аварий 11 из них). Если продолжить их пополнение Су-35 российского производства, это приведет к крайне сильной зависимости от России, что признается Индией неприемлемым. Иными словами, именно из-за массовых продаж Су-30 многие страны не могут продолжать закупать Су-35 по политическим или экономическим причинам.

Во-вторых, цена Су-35 серьезно завышена. Когда Россия экспортировала истребители серии Су-30, их цена всегда держалась на относительно низком уровне: в разные времена и в разных комплектациях она составляла примерно от 40 до 55 миллионов долларов США. Для Су-30, тяжелого многоцелевого истребителя с очень хорошими характеристиками, это была очень привлекательная цена. Однако, когда Су-35 был экспортирован в Китай, его цена за единицу взлетела примерно до 83 миллионов долларов, для Египта она увеличилась до более чем 100 миллионов долларов. Для многих стран это является недоступно высокой ценой, которая напрямую влияет на внешние продажи Су-35.

В-третьих, производительность авионики и программного обеспечения Су-35 недостаточна. Еще с советских времен развитие российской электронной промышленности отставало от мировых лидеров. После кризисного периода 1990-х годов это отставание еще больше увеличилось. Так, Россия была вынуждена использовать легальную западную авионику при экспорте Су-30МКИ в Индию.

В последние годы на авионику истребителей приходится все большая часть их стоимости, она приобретает все большее значение для общей характеристики самолета. В данном случае «Сухой» довел аэродинамические характеристики Су-35 до такого пика, что превзойти их практически невозможно. Однако относительно очевидна неэффективность всего бортового оборудования, особенно РЛС с фазированной антенной решеткой. При покупке Су-35 в качестве основной силы почти не будет сомнений в том, что он столкнется с рядом трудностей при последующих модернизациях.

Обращает на себя внимание, что Египет, закупив первую партию Су-35, также заказал 24 французских Rafale. Теперь эта страна закупила вторую партию из 30 «Рафалей», но по российским Су-35 таких планов нет.

От масштабов экспорта 550 самолетов серии Су-30 до нынешнего объема экспорта всего лишь 50 самолетов Су-35 – менее чем за 10 лет российская авиационная промышленность совершила огромное падение зарубежных поставок. После столь крупной потери вливания иностранного капитала это явно сказалось на дальнейшем развитии отрасли. Истребитель-невидимка Су-57 уже неоднократно сталкивался с проблемами во время испытательных полетов, что также свидетельствует о затруднениях российского авиапрома в топе.

Российская авиапромышленность, которая лишь 10 лет назад сильно опережала китайскую AVIC, в последние годы явно отстала в области истребителей. Что касается того, насколько ситуация изменится в следующие 10 лет, это может показать только время.