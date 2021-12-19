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Автопроизводитель Nio из КНР продемонстрировал новый электрокар под названием ET5, который окажется конкурентом американского авто Tesla Model 3. Одним из его преимуществ станет возможность проехать на одном заряде 1 тысячу километров.

Внешне новинка похожа на «старшего собрата» в лице ET7, поэтому имеет гладкий кузов со сверхнизким аэродинамическим сопротивлением. Внутри авто практически отсутствуют физические кнопки, так как все функции можно активировать с помощью сенсорных экранов. В салоне также присутствует система виртуальной и дополненной реальности, а аудиосистема поддерживает технологию Dolby Atmos 7.1.4.

На машине установлен автопилот Aquila, работа которого базируется на основе 33 разнообразных индикаторов. Что касается технических характеристик, то электромобиль оснащен двумя элекродвигателями, общая мощность которых составляет 480 «лошадок». Он может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды. Продажи новинки стартуют в сентябре будущего года. Приобрести ее можно будет за 328 тысяч юаней (около 3,8 миллиона рублей).

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