Китайский портал «Гуаньча» опубликовал высказывание российского лидера Владимира Путина о военно-технических мерах, которые РФ может предпринять в ответ на продолжение расширения НАТО на восток. Публикация вызвала повышенный интерес у читателей, пишет агентство РИА Новости.

Один из пользователей сайта написал в комментариях, что после распада СССР Россия наивно полагала, что победивший «империю зла» НАТО тоже исчезнет, так как никакой необходимости в нем больше не было. Однако все сложилось по-другому. Блок начал активно расширяться и продолжает делать это сейчас.

Другой читатель написал, что Путину необходимо создать свой блок, центром которого будет Москва. Так, он может расширить Шанхайскую организацию сотрудничества и добавить в нее Иран, Венесуэлу, Беларусь, Северную Корею, Сербию и Кубу. Также в качестве варианта пользователь предложил восстановить Варшавский договор.

Еще один комментатор заметил, что НАТО – это структура, в которой есть Соединенные Штаты и их европейские марионетки. Вашингтон поддерживает существование блока лишь для самолюбования, так как преклонение со стороны Европы позволяет США поддерживать иллюзию мирового господства.