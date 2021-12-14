В Китае армия начала получать малозаметные истребители пятого поколения J-20 с установленными двигателями WS-10.

Как сообщают китайские СМИ, поставку осуществляет корпорация AVIC Chengfei, которая сумела достичь рекордной скорости по производству самолётов. Новые самолёты были переправлены на восточное направление, где имеются выходы к индийским границам.

Кроме того, указывается, что на поставляемые истребители установлены двигатели WS-10. Их массовая сборка была начата в Китае только в феврале этого года.

По словам экспертов, это подтверждает то, что в Китае было освоено массовое производство авиадвигателей для J-20. В дальнейшем ВВС армии Китая не будут зависеть от Ал-31Ф, которые собираются в России.

Ранее мы сообщали, что Минобороны России в скором времени получит новые истребители Су-57. Речь идёт о четырёх самолётах.