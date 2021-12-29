Сергей Гармаш, входящий в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил, что существует угроза появления «грязной бомбы».

Согласно его заявлению, появиться эта бомба может на территориях, которые не находятся под контролем Киева. Возможность появления бомбы Гармаш объяснил тем, что в ДНР находится множество объектов, которые являются опасными с техногенной точки зрения. В частности, это касается ядерных объектов, которые тоже можно задействовать для создания «грязной бомбы».

Таким образом, согласно заявлению Гармаша, такая угроза есть. Кроме того, он указал, что его тревожат заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сообщил о готовящих химическую атаку в ДНР наёмниках из США.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Украины имеется химическое оружие. Он отметил, что нет уверенности в том, что Киев не станет его применять.