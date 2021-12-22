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Канадскую учительницу Ребекку Линн МакКаббин отправят под суд за изнасилование школьника. В полицию с заявлением на нее обратилась сама жертва преступления, пол которой сейчас не раскрывается.

По словам подростка, 27-летняя учительница школы Eagle Butte High School в Медисин-Хат насиловала его еще с января текущего года. Администрация общеобразовательного учреждения сразу же уволила опальную сотрудницу и заявила, что готова оказывать следствию всевозможное содействие.

Суд над любвеобильной учительницей состоится 27 января 2022 года. До начала процесса ее отпустили домой, но запретили находиться в тех местах, где собираются подростки и общаться со школьниками.

Арестовали учительницу еще 16 декабря. Позже было принято решение освободить ее из-под стражи до суда.

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