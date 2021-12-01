Харьковский бронетанковый завод модернизировал командирский танк , который находится на вооружении ВС Украины. Инженеры отмечают, что существенно улучшили параметры боевой машины.

Они оснастили командирский танк системой спутниковой навигации, тепловизионным и другим современным оборудованием для отслеживания окружающей обстановки, комплексом наблюдения за задней полусферой.

Кроме того, отдельная камера видеонаблюдения установлена в появившейся после модернизации командирской башенке.

Для усиления защиты танка на переднюю часть башни навесили щитками из металла и резины, а также прикрыли топливные баки.

По словам инженеров, двигатель танка, бронирование, вооружение и ходовая часть остались прежними. Несмотря на это, «эффективность использования боевой машины повысилась в разы». Впрочем, каких-либо результатов испытаний, подтверждающих это, никто не представил.