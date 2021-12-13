Из-за продажи Анкарой беспилотников Bayraktar TB2 Украине ее возможности в отношениях с Россией будут существенно сужены, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в интервью изданию “Газета.ру”

Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией в настоящий момент продолжается, причем решаемые совместно вопросы только дополняют друг друга. Однако Анкара при этом поставляет Украине свои беспилотники, что является неприемлемым для РФ.

Напомним, что Анкара ранее заявляла, что продажа БПЛА Киеву – это всего лишь бизнес. Однако для РФ является недопустимой такая коммерция. Получается, что Турция обеспечивает Украине преимущество на Донбассе, где живут мирный граждане РФ. При этом Анкара пытается угодить обеим сторонам, преследуя исключительно собственные интересы.