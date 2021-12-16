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Киев должен предпринимать все усилия для прекращения конфликта на Донбассе мирным путем, а не обстреливать мирное население самопровозглашенных республик из «Джавелинов» и «Байрактаров», уверен финский политолог Йохан Бекман. Он пристыдил украинские власти за применение американского оружия против гражданских.

Эксперт отметил, что на Украине сказывается пагубное влияние США и НАТО. Запад подталкивает Киев к вооруженному столкновению, а также подогревает националистические настроения. Нацизм на Украине уже несколько лет подряд является настоящим культом и виноваты в этом Соединенные Штаты.

Именно националистические силы устраивают обстрелы гражданского населения на Донбассе. Они видят в жителях республик идеологического врага, не поддерживающего их идеи и поэтому регулярно наносят удары по населенным пунктам, а не по позициям ополчения. При этом они представляют, что “воюют с Россией”.

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