В Екатеринбурге автомобилисты столкнулись с неожиданной проблемой на пересечении Кольцовского тракта и ЕКАДа.

Как сообщил порталу E1.ru читатель Сергей Шамшуров, в кармане под Кольцовским трактом застряли два лося. Он предположил, что это самка и уже взрослый детеныш. Проезжающие мимо люди останавливаются и делают фотографии животных.

Из-за появления животных водителям советуют проявлять особую внимательность, так как лоси могут неожиданно выскочить на дорогу перед машиной. Это довольно опасная ситуация, которая грозит ДТП.

Отмечается, что вдоль этой дороги лоси – не самое редкое явление. По словам охотоведа Андрея Сакулина, ночью животные заходят в лесопарки, а когда наступает утро, они пугаются и начинают бегать.

Ранее эксперты рассказали, какие ошибки водители обычно допускают на дорогах зимой. Как было заявлено, водители не всегда соблюдают безопасную дистанцию.