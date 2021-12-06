Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ДНР в ТКГ Владислав Московский заявил, что Украина должна вести диалог не с Россией, а с республиками Донбасса. РФ не принимает никакого участия в конфликте, поэтому в общении с ней невозможно достичь мира в регионе.

Так пресс-секретарь прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямого диалога с Россией для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

По словам Московского, слова которого приводит информационное агентство “РИА Новости”, Киев сам заблокировал встречи в Трехсторонней контактной группе. Хотя вместо этого украинским властям следовало бы предпринимать меры для прекращения спекуляций, связанных с безопасностью самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вранья, которое Украина постоянно распространяет.

Пресс-секретарь напомнил, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский неоднократно обещал ответить на призывы к прямому диалогу, которые регулярно звучат из республик Донбасса. Однако он давно забыл свои обещания.