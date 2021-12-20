читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Грозном автомобиль Lada Granta 2015 года с пробегом в 220 тысяч километров выставили на продажу за 2 миллиона рублей. Столь высокая цена объясняется тюнингом машины.

Так, на авто установили двери «крыло чайки» и современную мультимедийную систему, выполнили шумоизоляцию салона и отделали его натуральной кожей. Кроме того, в ходе модернизации машина получила оригинальный обвес и заниженную подвеску.

Владелец авто – известный в Чечне музыкант и блогер Мохьмад Могаев. В объявлении он написал о дверях в стиле «Ламборджини», что покупатель сможет накачать бицепсы, регулярно их поднимая. Также он пояснил, что продажа авто – это просто хайп, так как за два миллиона рублей даже усовершенствованную «Ладу Гранту» никто не купит. Отечественные авто с пробегом в Чечне продаются максимум за 300 тысяч рублей.

Вам может понравиться

Названы 9 легендарных советских грузовиков, которые пользовались спросом за рубежом

Советские грузовые автомобили пользовались огромным спросом не только внутри страны, но и за рубежом. Они разлетались как горячие пирожки, так как обладали высокими эксплуатационными характеристиками, пишет издание «За рулем». Эксперты

Седан Hyundai Solaris получил нулевой рейтинг в краш-тестах Latin NCAP

Южнокорейскому седану Hyundai Accent, представляющему собой копию Solaris для авторынка Мексики, не удалось пройти краш-тесты независимой организации Latin NCAP, действующей в Южной Америке. Эксперты напоминают, что данная организация проводит тесты

Российским водителям рассказали об убивающих авто зимой вредных привычках

На страницах «Российской газеты» автоэксперты назвали несколько вредных привычек, которые в зимние месяцы могут серьезно навредить транспортному средству. Специалисты крайне не рекомендуют размораживать стекла, дверные замки и щетки при помощи
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 декабря – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 20 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 20 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 20 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Армавир: погода, 20 декабря – небольшой дождь, до 2 °C |