В Грозном автомобиль Lada Granta 2015 года с пробегом в 220 тысяч километров выставили на продажу за 2 миллиона рублей. Столь высокая цена объясняется тюнингом машины.

Так, на авто установили двери «крыло чайки» и современную мультимедийную систему, выполнили шумоизоляцию салона и отделали его натуральной кожей. Кроме того, в ходе модернизации машина получила оригинальный обвес и заниженную подвеску.

Владелец авто – известный в Чечне музыкант и блогер Мохьмад Могаев. В объявлении он написал о дверях в стиле «Ламборджини», что покупатель сможет накачать бицепсы, регулярно их поднимая. Также он пояснил, что продажа авто – это просто хайп, так как за два миллиона рублей даже усовершенствованную «Ладу Гранту» никто не купит. Отечественные авто с пробегом в Чечне продаются максимум за 300 тысяч рублей.