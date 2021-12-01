Колона ВС Франции на своем маршруте из Кот-д’Ивуара в Мали встретила ожесточенное сопротивление со стороны жителей Буркина-Фасо и Нигера.

Протестующие выражают несогласие с военным присутствием Франции на континенте, а также с политикой, которую проводят по отношению к африканскому народу страны Запада. Европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, продолжают навязывать свои интересы бывшим африканским колониям и посягают на природные ресурсы региона.

Митингующие в целом ряде африканских стран требуют вывода французского континента. Участники демонстраций обратились к главам США, Великобритании и Франции с напоминанием о принципах демократии.

Военная колона направлялась в Мали, откуда Макрон пообещал вывести свои войска еще летом этого года. Французские военные провалили контртеррористическую операцию в стране и допустили рост влияния боевиков. В связи с этим власти страны решили обратиться за помощью к россиянам, которые ранее уже преуспели в ряде операций против радикалов. Бойцы «ЧВК Вагнера» прибыли в Бамако летом этого года и приступили к работе.

К России на африканском континенте совершенно иное отношение. Государства Африки стремятся к сотрудничеству с Москвой без опасения за свою независимость. Отличным примером такого взаимовыгодного сотрудничества стала Центральноафриканская Республика. Российские инструкторы переобучили местные вооруженные силы, результатом чего стала блестящая победа над террористическими группировками в конце 2020 и начале 2021 года. Сегодня состоялось торжественное открытие памятника российским специалистам в столице республики Банги с участием президента республики Фостен-Арканжа Туадера. Европейцам же остается только принимать летящие в их сторону камни от возмущенных африканцев.