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Реализация проекта «Северный поток-2» завершена, однако в настоящий момент осуществляется его тщательное изучение с точек зрения международного права и законодательства Евросоюза. Именно поэтому процесс сертификации газопровода приостановлен, заявил немецкий эксперт в области внешней политики Александер граф Ламбсдорфф.

Он пояснил, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии «Северный поток-2» не упоминался вообще. Это означает, что на данный момент проект не актуален. И при самых хороших для Москвы раскладах он сможет начать полноценную работу не раньше сентября следующего года. До этого срока он точно не сможет получить доступ к европейской газораспределительной сети.

«Федеральное сетевое агентство примет решение о том, разрешать или нет, то есть сертифицировать или нет [оператора трубопровода]. И затем Еврокомиссия будет иметь возможность это решение перепроверить», – заявил Александер граф Ламбсдорфф.

Напомним, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG, головной офис которого располагается в Швейцарии, должен зарегистрировать дочернюю компанию на территории Германии. Только тогда может начаться процесс сертификации «Северного потока-2».

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