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В первые же секунды Третьей мировой войны противоборствующие стороны отключат интернет и начнут забрасывать друг дружку гиперзвуковыми ракетами. Примерно такой сценарий глобального противостояния раскрыли британские эксперты в интервью Би-би-си.

Они рассказали, что участниками противостояния станут Россия, Соединенные Штаты и Китай. При этом США придется туго, так как у Пекина и Москвы имеются боезаряды, способные развивать скорость до 27 Махов. Именно они будут использованы для нанесения ударов по противнику.

Еще одна проблема возникнет из-за вполне вероятного отключения интернета. Враждующие стороны в первую очередь попытаются перебить кабели, а также уничтожить космические спутники. Для США это окажется трагедией, так как практически вся их техника зависима от навигационных систем.

В качестве главного оружия Третьей мировой будут использоваться цифровые технологии, а мишенями станут не только военнослужащие враждующих армий, но и все мировое общество в целом, уверены аналитики.

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