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Нынешней зимой большая часть территории Европы замерзнет из-за желания перейти на энергию ветра и солнца, а также из-за санкций против России, уверены читатели британского издания The Telegraph.

Таблоид рассказал о встрече президентов РФ и СШЛА Владимира Путина и Джо Байдена, особо выделив заявление американского лидера о возможности отключения России от системы SWIFT, если она вдруг нападет на Украину. Комментаторы уверены, что у РФ есть чем ответить на этот шаг.

«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» — считает пользователь NoLonger ATory.

Paul Calvert добавил, что газ из России остается единственной надеждой Европы в условиях «безумного» отказа от углеводородов и атомной энергии. Технологий сохранения энергии ветра и солнца в течение длительного времени пока не существует, поэтому если РФ перестанет поставлять газ, то ЕС вымерзнет всего за одну зиму.

Другие читатели написали, что Россия давно уже не боится никаких санкций Запада, поэтому если она вынашивает «планы нападения на Украину», то обязательно их реализует независимо от мнения Байдена.

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