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В Берлине из-за коронавируса жителям запретили танцевать в ночных клубах. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, на днях в Германии были приняты новые меры ограничения. В основном они касаются людей, которые до сих пор не привились от коронавируса, однако часть ограничений затрагивают и людей с иммунитетом. Так, в случае, если будет зафиксирован слишком высокий уровень заболеваемости COVID-19, то ночные клубы полагается закрыть.

Сейчас определяются условия, при которых подобные заведения полагается закрыть. Поэтому было принято решение запретить танцевальные развлекательные мероприятия, но организациям, которые проводят эти мероприятия, работать разрешено. Указывается, что, помимо танцев, обычно в клубах и дискотеках есть услуги гастрономии.

Тем же, кто привит от коронавируса или переболел, танцевать разрешено – но только на открытом воздухе.

Ранее из-за коронавируса дополнительные меры ограничения были введены в Чехии. Людям, которые не вакцинировались или не переболели коронавирусом, запретили посещать массовые мероприятия.

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