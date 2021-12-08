Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила об обстреле позиций своих войск в Кельбаджарском районе со стороны Армении. Сообщается, что обошлось без потерь среди военнослужащих и боевой техники.

Обстрел осуществлялся с применением автоматов, причем армянские военные вели достаточно интенсивный и плотный огонь со своих позиций в Гегаркуникской области. Азербайджанские ВС были вынуждены ответить на стрельбу и подавить позиции противника. Никаких адекватных причин начинать обстрел у Армении не было.

Известно, что перестрелка длилась почти целый час – с 14:35 до 15:30 по местному времени. В настоящий момент военнослужащие Азербайджана взяли ситуацию под полный свой контроль, никаких попыток возобновить стрельбу Арменией не предпринималось.

Главное военное ведомство Армении назвало сообщение фейком и отвергло какие-либо попытки обстрела азербайджанской территории.