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В сообществах города Астрахань в соцсетях появились фотоснимки, на которых изображен манекен, «повесившийся» под Новым мостом.

Многие астраханцы, которые двигались по улице Анри Барбюса, оказались шокированы, когда увидели человеческий силуэт, висящий под мостом. Вначале его приняли за труп человека, но позднее стало известно, что речь идет о пластиковом манекене. Для правдоподобности неизвестные хулиганы надели на него обувь и спортивную одежду.

На некоторых опубликованных кадрах можно увидеть машину реанимации. По-видимому, некоторые ошибочно посчитали, что на мосту висит человек. Позднее сотрудники правоохранительных органов сняли манекен. В социальных сетях на эту «шутку» отреагировали по-разному. Некоторых она рассмешила, а другие заявили, что так шутить нельзя.

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