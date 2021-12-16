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На виртуальных учениях США, Канада и Великобритания учились воевать с Китаем и Россией, сообщило американское издание «1945». Автор публикации Ставрос Атламазоглу отметил, что раньше столь немыслимых маневров не проводила ни одна страна мира.

Одной из главных целей этого своеобразного триумвирата было отражение кибернетических атак. Кроме того, они «отражали» угрозы из космоса и тренировались вести воздушные бои.

Все участники разделились на две команды – «синюю» и «красную». Одна из них в порядке очереди создавала угрозу, притворяясь Россией или Китаем, а другая играла за «хороших» и отражала атаки.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отметил масштаб виртуальных учений. 344 участника, среди которых 200 человек представляли американскую армию, отработали 6460 разнообразных сценариев. При этом они имитировали захваты и нападения на 29 объектов, расположенных в разных точках планеты.

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