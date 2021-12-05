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Российские подводные лодки специального назначения совсем скоро сделают РФ «владычицей морей», уверены эксперты информационного агентства USNI News. Они пояснили, что сейчас в распоряжении Москвы имеются субмарины «Подмосковье» и «Оренбург», а позже к ним присоединится и АПЛ «Белгород».

Эти подлодки уникальны наличием на борту глубоководных аппаратов, которые способны спускаться на дно океана и проводить самые разнообразные операции. Это может быть спасение экипажей, обслуживание различных коммуникаций, а также разведка и диверсионная деятельность.

В распоряжении РФ имеется еще и научно-исследовательское судно «Янтарь», которое Запад упорно называет «кораблем-шпионом». На его палубе имеется многочисленное оборудование для разведывательных операций, а также ангар для беспилотных аппаратов. Все это обеспечит РФ полное превосходство на море, уверены американские эксперты.

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