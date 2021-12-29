Американская авианосная ударная группа во главе с USS Harry S. Truman (CVN-75), направленная для планового развертывания на Ближний Восток, по приказу министра обороны США Ллойда Остина задержит свое пребывание в Средиземном море. Об этом сообщает USNI News. Перевод основных положений из этой публикации представлен изданием discover24.ru.

Авианосец «Гарри Трумэн», 1-е авианосное крыло и корабли эскорта в настоящее время продолжают находиться в Ионическом море между Грецией и Италией, а не возобновляют запланированный транзит через Суэцкий канал в зону действия Центрального командования США. Соответствующие данные о нахождении авианосной ударной группы «Трумэна» в Ионическом море опубликованы на онлайн-трекере USNI News.

По словам официального представителя Пентагона, данное изменение графика следования авианосной ударной группы призвано «успокоить европейских союзников и партнеров США». О продолжающемся наращивании российской военной мощи на восточной границе Украины в связи с этим не упоминалось.

«Гарри Трумэн» и его эскорт вошли в Средиземное море 14 декабря, после отправления 1 декабря из места постоянной приписке в Норфолке на восточном побережье США. Конечной целью планового развертывания авианосной ударной группы был намечен район Персидского залива.

До изменения графика основная часть кораблей авианосной группы вошла в военно-морскую базу США в заливе Суда острова Крит (Греция). Кроме того, в минувшие выходные прикомандированный к ударной группе ракетный крейсер USS San Jacinto (CG-56) вышел из Средиземного моря через Гибралтарский пролив и зашел на военно-морскую базу США в Роте (Испания).

По информации портала Military.com, эскорт авианосца «Гарри Трумэн» включает пять кораблей ВМС США – крейсер San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также в него входит фрегат Королевских ВМС Норвегии «Фритьоф Нансен».

Несмотря на отсутствие прямых упоминаний, в информации всех западных СМИ по поводу «притормаживания» американской АУГ (в том числе и в публикации USNI News) основное место заняло очередное муссирование темы «угрозы российского военного вторжения» на Украину. Хотя со всей очевидностью ясно, что в целом авианосная группа «Гарри Трумэна» никаким реальным способом не в состоянии оказать «военное давление» США на Россию. Этому препятствуют как международно-правовой статус Черного моря, запрещающий проход туда авианосных кораблей, так и весьма ограниченный радиус действия американской палубной авиации.

Но в то же время следует ожидать, что отдельные корабли из эскорта «Трумэна» почти наверняка заглянут в Черное море, мотивируя это спешно назначенными «учениями» и «визитами» к союзникам и «партнерам» по НАТО. Такое уже имело место не раз, в частности – летом текущего года, при транзите на Ближний и Дальний Восток британской АУГ во главе с авианосцем Queen Elizabeth, когда корабли из ее состава, эсминец Defender и фрегат Evertsen, осуществили нашумевшие провокации у территориальных вод России.