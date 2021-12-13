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Учёные рассказали о значении антарктических теплиц для освоения космоса. Об этом сообщает издание NVL.

Как сообщается, в Антарктиде расположена теплица под название EDEN ISS, где проводится тестирование технологий для выращивания пищи на Марсе. Расположена теплица поблизости от станции Ноймайер II, которая находится на шельфовом леднике Экстрём.

Посадкой семян занималась специалист NASA Джесс Банчек. Она посадила определённые семена в полностью автоматизированной теплице несколько месяцев назад, когда прибыла на станцию. При этом в теплице нет почвы и естественного света.

Недавно в этой теплице был собран огромный урожай зелени, овощей и специй, которые вошли в стандартный рацион команды. Подобные результаты представляют надежду для успеха будущих космических миссий.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что не исключает того, что НЛО могут являться кораблями пришельцев. Он указал, что не все случаи встреч с НЛО можно объяснить.

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