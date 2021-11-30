Глава NASA Билл Нельсон, который также является бывшим астронавтом, допустил, что некоторые НЛО могут являться космическими кораблями инопланетян.

Как отмечается, люди довольно часто замечают загадочные летающие объекты. В большинстве случаев специалисты могут объяснить их происхождение.

Американские военные пилоты также часто замечают НЛО. К примеру, в 2004 и 2015 году были замечены непонятные шарообразные объекты, которые светились и вращались. В воздухе они пребывали в течение примерно 12-ти часов, и их скорость всё это время не падала. Объяснить происхождение этих объектов таки не удалось.

Нельсон выразил надежду, что НЛО, объяснить которые не удалось, не являются засекреченными военными технологиями стран-соперников США. Он не исключил, что загадочные НЛО могут быть кораблями инопланетян. Также Нельсон указал, что Вселенная очень велика, и потому можно утверждать, что где-то может быть другая разумная жизнь. Таким образом, возможен и контакт с ней.

Ранее о том, что НЛО могут иметь внеземное происхождение, заявила разведка США. Как было отмечено, не все случаи встреч с НЛО можно объяснить с научной точки зрения.