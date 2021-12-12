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В населенном пункте Васильков под Киевом на Украине появится завод, на котором будут производить ударно-разведывательные беспилотные аппараты, сообщил украинский политик Алексей Арестович. Советник Офиса президента страны заявил, что речь идет о новых БПЛА Турции ANKA, а также о перспективных турецких и украинских разработках.

Уже в конце следующего года завод должен выпустить первую партию продукции. Сейчас известно, что Анкара будет поставлять на Украину корпуса и авионику для беспилотников. Киев же намерен производить для них двигатели.

По словам Арестовича, ANKA представляет собой значительно улучшенную версию БПЛА Bayraktar TB2. Это беспилотник-перехватчик с реактивным двигателем, который способен прорывать противовоздушную оборону потенциального противника, а также перехватывать как беспилотные, так и пилотируемые летательные аппараты.

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