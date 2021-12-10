Политолог и писатель из Киева Игорь Лесев уверен, что президент России Владимир Путин вчистую переиграл американского коллегу Джо Байдена. Он одержал сразу несколько значимых побед, которые еще сыграют свою роль в будущем противостоянии.

Так, Байден даже ни разу не вспомнил о Крымском полуострове, хотя перед встречей в режиме видеоконференции заявлял, что «украинский вопрос» будет главным. Это, по мнению писателя, означает признание Соединенными Штатами российского Крыма.

Также американский лидер, который ранее жестко требовал от Москвы «убраться с Донбасса», не стал заострять внимание на этой теме на последних переговорах. Поэтому можно предположить, что США признали и контроль РФ над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Наконец, Байден согласился обсудить с Путиным и самыми крупными союзниками по НАТО вопрос о невозможности принять Украину в Альянс. Это самая значимая победа российского лидера, уверен политолог.