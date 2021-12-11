Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский корабль управления «Донбасс», который давно превратился в плавучую мастерскую, действительно не вошел ни в одну из закрытых зон в Азовском море, сообщил портал Avia.Pro. Журналисты опубликовали схему, взятую с мониторинговых ресурсов, на которой видно, что судно обошло все подобные участки и вышло к Керченскому проливу без нарушений.

Впрочем, его экипаж и ВМС Украины не подавали заявку на прохождение корабля, что уже является нарушением.

На схеме хорошо видно, что сперва никто не обращал на украинский корабль никакого внимания. Лишь когда он оказался всего в 40 километрах от пролива, за ним установили наблюдение.

Изначально экипаж «Донбасса» не реагировал на предупреждения российской стороны. Однако позже он все же принял решение сменить курс и не подвергать себя риску обстрела. По заверениям Запада, который проанализировал инцидент, корабль сопровождал ударно-разведывательный дрон. Помимо этого, над Черным морем появились французские и американские истребители, которые, по мнению ряда экспертов, должны были прикрывать украинское судно.

Вам может понравиться

В Косово предложили отправить на Украину свои Силы безопасности, если об этом попросит НАТО

В Косово предложили ввести свои Силы безопасности на Украину, если это потребует НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости. С этим предложением выступил Валён Мурати – лидер «Движения за единство»
  • Анна
  • 10.12.2021
  • читать 1 минуту

Россиянам рассказали о выплате 6 тыс. рублей для пенсионеров

Пенсионерам уточнили информацию о выплате, размер которой составляет 6 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS. Как отмечается, в преддверии Нового года сообщений о различных выплатах становится всё больше. Ранее СМИ
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Военкор Артамонов: США и НАТО хотят взять Россию “в клещи” в Черном море

НАТО активно использует страны Черноморского региона, чтобы взять Россию «в клещи» и покончить с ее доминированием в акватории. Однако сделать это ему будет очень непросто, уверен военный корреспондент Александр Артамонов.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -5 °C | город Мытищи: погода, 11 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 декабря – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 11 декабря – небольшая облачность, до 3 °C | Подольск: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -13 °C | Армавир: погода, 11 декабря – переменная облачность, до 9 °C |