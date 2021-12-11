Украинский корабль управления «Донбасс», который давно превратился в плавучую мастерскую, действительно не вошел ни в одну из закрытых зон в Азовском море, сообщил портал Avia.Pro. Журналисты опубликовали схему, взятую с мониторинговых ресурсов, на которой видно, что судно обошло все подобные участки и вышло к Керченскому проливу без нарушений.

Впрочем, его экипаж и ВМС Украины не подавали заявку на прохождение корабля, что уже является нарушением.

На схеме хорошо видно, что сперва никто не обращал на украинский корабль никакого внимания. Лишь когда он оказался всего в 40 километрах от пролива, за ним установили наблюдение.

Изначально экипаж «Донбасса» не реагировал на предупреждения российской стороны. Однако позже он все же принял решение сменить курс и не подвергать себя риску обстрела. По заверениям Запада, который проанализировал инцидент, корабль сопровождал ударно-разведывательный дрон. Помимо этого, над Черным морем появились французские и американские истребители, которые, по мнению ряда экспертов, должны были прикрывать украинское судно.