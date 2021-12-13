Россия регулярно платит крупные членские взносы за использование системы SWIFT, поэтому банковское сообщество не захочет отключать ее по желанию США. Поэтому все заявления американского лидера Джо Байдена о применении к РФ такого «наказания» за «нападение на Украину», являются фейком.

Помимо этого, сегодня существует огромное множество систем интернет-банкинга, через которые РФ сможет осуществлять платежи в другие страны безо всякой SWIFT. Используя код банка-корреспондента за границей.

По мнению украинского экономиста Александра Хмелевского, отключение от системы платежей грозит Москве разве что имиджевыми потерями. С экономической же точки зрения эта санкция является неэффективной и совершенно бесполезной.

Если бы Европа и Соединенные Штаты наложили запрет на открытие России счетов в своих банках и их обслуживание, тогда это сильно ударило бы по экономике страны. Но запад на такой шаг вряд ли пойдет.