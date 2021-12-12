Украинский политолог Тарас Чмут выразил уверенность в том, что в случае «нападения» российская авиация не станет бомбить Киев и атомные электростанции. Он также заявил, что ПВО срочно нужно разворачивать на подконтрольной Украине территории Донбасса, куда и придется основной «удар Москвы».

Российский МИД неоднократно опровергал заявления Киева и западных СМИ о подготовке «нападения на Украину». Подавляющее большинство этих высказываний является полнейшим абсурдом. Так, некоторые издания Украины и стран НАТО перенесли границу на Урал и в Сибирь, что выглядит просто смешно.

Заявления Чмута показывают, что единственный, кто готовится к войне с Россией – это Киев. Украинские власти под давлением Соединенных Штатов вполне могут начать наступательную операцию на Донбассе и, соответственно, спровоцировать Москву на вмешательство в конфликт.