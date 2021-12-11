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Великобритания им США при участии Украины готовят военную провокацию против России, уверен депутат ВРУ Илья Кива. Целью данного плана, по его словам, является блокировка газопровода «Северный поток-2», а также новый санкционный пакет для РФ.

Кива заявил, что судя по уверенным высказывания западных политиков о «нападении России» на Украину в январе следующего года, именно в этот период и будет организована провокация. Для официального Киева подобные действия весьма выгодны, так как президент Зеленский сможет спокойно заявить, что голод и разруха в стране, энергетический и экономический кризис – это вина России, с которой страна «ведет войну».

Кива также отметил, что рано или поздно Зеленский окажется за столом переговоров, на которых будет вымаливать для себя индульгенцию. Однако это не исправит ситуацию, так как погибнет большое количество украинцев.

«Людей жалко, государства все равно давно уже не существует…», — подвел итог украинский парламентарий.

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