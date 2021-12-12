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7 декабря, сразу после празднования Дня ВСУ, украинская армия снова понесла небоевые потери. Из строя выбыло сразу два бойца, один из которых погиб, а другой оказался в госпитале с тяжелыми ранениями.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Гранитное, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. Двое военнослужащих мирно опохмелялись с утра, однако позже алкоголь стал оказывать свое воздействие, что и привело к трагедии. Между бойцами внезапно возникла ссора, которая переросла в драку с использованием холодного и огнестрельного оружия.

Один из военных несколько раз пырнул другого ножом, а тот ответил выстрелом из автомата. В результате боец с ножевыми ранениями отправился в госпиталь, а второй умер на месте.

Позже выяснилось, что под воздействием спиртного солдаты начали делить деньги, которые получили за сдачу цветных металлов и продажу топлива. Следствие еще продолжается, поэтому подробности украинская сторона не разглашает.

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