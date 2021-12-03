Попытка Киева захватить самопровозглашенные ЛНР и ДНР приведет к разгрому ВСУ и разделению страны на две части, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в ГУР Минобороны. Разведчики пояснили журналистам, что Украина совершенно не готова к ведению боевых действий против РФ.

Они уверены, что все попытки НАТО отвлечь Москву от Донбасса окажутся тщетными. Как только Киев пойдет в полномасштабное наступление, Россия сразу же вмешается, чтобы защитить жителей региона, среди которых более пятисот тысяч имеют российские паспорта.

ВС РФ, пользуясь значительным перевесом в численности личного состава и технике, разделят Украину на две части, а также загонят в котлы наиболее боеспособные подразделения ВСУ. Сразу же после этого исход войны будет решен.