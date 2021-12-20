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В своем интервью политическому эксперту Александру Семченко украинская актриса Любовь Титаренко заявила, что Россия не станет нападать на Украину. Она также призвала жителей страны не считать президента РФ Владимира Путина врагом.

В России и Беларуси живут братские народы, которые хотят для Украины только добра. Президент РФ об этом неоднократно говорил, отметила актриса. Она также обратила внимание интервьюера на то, что российский лидер поднял страну на принципиально новый уровень и теперь без нее не решается ни один важный вопрос в масштабах всей планеты.

Титаренко напомнила, что президент США Байден несколько раз звонил Путину, чтобы обсудить с ним важные проблемы. Украина же раздувает никому не нужную панику, а киевские власти продолжать допускать гибель украинцев на Донбассе, не желая прекращать это «позор для страны».

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