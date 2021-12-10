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Россия выдвинула к границе с Украиной свои оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые одним залпом способны «накрыть» всю территорию страны. При этом в распоряжении Киева нет оружия для противодействия этим ОТРК, уверен генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко.

Он напомнил, что на Украине имеются советские еще зенитно-ракетные комплексы С-300В1. С их помощью вполне можно было бы создать «ракетный зонтик» и защитить от «Искандеров» хотя бы наиболее важные стратегические объекты. Однако отсутствие боезарядов для этих комплексов ставит Украину в очень сложное положение.

Романенко рассказал, что Россия как-то планировала отдать Киеву ракеты для С-300В1, но потом передумала это делать. Поэтому защищаться от «Искандеров» Украине просто нечем.

Напомним, что после заявления президента США Джо Байдена о невозможности участия войск НАТО в гипотетической войне между РФ и Украиной Киев уже третий день истерит. Каждое заявление украинских политиков сводится к тому, что без помощи Запада страна не сможет защититься от России. Москва при этом в очередной раз повторяет, что нападать ни на кого не собирается.

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