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Уже в следующем году в распоряжении ВВС Украины могут появиться американские истребители F-16C/D Fighting Falcon. Это будут однозначно списанные воздушные машины, однако на фоне имеющейся у Киева боевой авиации, оставшейся в наследство от СССР, они однозначно станут лучшими самолетами страны.

Портал Avia.Pro со ссылкой на неназванные источники отмечает, что Киев получит американские истребители совсем не бесплатно. Однако с учетом того, что США передадут ему фактически металлолом, который просто жалко выбрасывать, цена будет значительно снижена в сравнении с новыми самолетами.

В США уже подтвердили, что 12 истребителей F-16 сняты с вооружения и выведены из состава ВВС страны. Вполне вероятно, что речь идет именно о самолетах, которые должны усилить украинскую армию. Впрочем, официальные источники пока не упоминают о передаче воздушных машин украинским ВВС.

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