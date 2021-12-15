В следующем году Украина планирует проведение испытаний своих истребителей МиГ-29МУ2. Это отремонтированные и обновленные МиГ-29, которые достались стране в наследство от Советского Союза, рассказал глава предприятия ЛГАРЗ Дмитрий Матрунчик.

Заявления о плачевном состоянии ВВС Украины как оказалось, не соответствуют действительности. Киев не прекращал заниматься ремонтом и модернизацией своих истребителей и сумел достичь цели. Практически во все советские МиГ-29 ему удалось вдохнуть новую жизнь.

Директор Львовского авиационно-ремонтного завода рассказал, что сейчас прошли модернизацию 40 таких самолетов. Всего же в распоряжении Киева имеется 43 истребителя МиГ-29.

На обновленные воздушные машины установили современные системы защиты, оснастили самолеты дистанционным пультом, позволяющим управлять радиостанцией на борту, подключили новую систему видеорегистрации. Кроме того, теперь истребитель сможет нести и использовать в качестве вооружения корректируемые авиабомбы и ракеты класса «воздух-поверхность».