Представители Днепровской таможенной службы на страничке ведомства в «Фейсбуке» сообщили о том, что в Соединенные Штаты был отправлен украинский космический аппарат «Сич-2-30», запуск которого намечен на январь грядущего года.

Отмечается, что были решены все таможенные формальности, после чего спутник был направлен в США. В таможне добавили, что все работы осуществлены точно в срок, поэтому отклонений от графика не предвидится. В СМИ напоминают, что ранее КБ «Южное» договорилось с компанией ISILaunch из Нидерландов о запуске орбитального аппарата с помощью ракеты-носителя Falcon-9 корпорации SpaceX.

Речь идет о спутнике дистанционного зондирования планеты. Украинские власти отмечают, что он поможет в решении множества актуальных проблем, связанных с экологией, экономикой, наукой и информацией, а также усилит обороноспособность страны. Запуск 180-килограммового аппарата намечен на 10 января.